Саакашвили заявил, что считает себя украинцем

ТБИЛИСИ, 29 июл – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что продолжает считать себя гражданином Украины.

Он подчеркнул, что не намерен принимать гражданство какой-либо другой страны или просить политического убежища.

"У меня нет ни намерения, ни желания, и никакие действия в этом направлении я предпринимать не собираюсь", — заявил Саакашвили в субботу в интервью грузинской телекомпании "Рустави 2".

Решение Порошенко о лишении его украинского гражданства Саакашвили назвал "незаконным шагом испуганного человека".

"Он нарушил конституцию Украины и ее международные обязательства. Я являюсь гражданином Украины вне зависимости от того, какие документы были подписаны", — сказал бывший грузинский президент.

Президент Петр Порошенко 26 июля лишил Саакашвили украинского гражданства. В Киеве этот шаг объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при получении украинского паспорта.

Экс-президент Грузии намерен обжаловать решение в административном суде. Сейчас он находится в США, но, по его словам, намерен вернуться на Украину при первой же возможности. Его адвокат заявлял, что ему неизвестно, когда Саакашвили вернется на Украину.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента, а в 2015 году лишился и грузинского гражданства — после того как стал гражданином Украины и губернатором Одесской области. На родине бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.

В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, обвинив Киев в нежелании бороться с коррупцией. После отставки он вел ток-шоу на украинском телевидении.