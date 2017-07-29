Додон подтвердил, что встретится с Рогозиным в Тегеране

КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил РИА Новости встречу с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным в Тегеране.

Ранее Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что планирует 5 августа встретиться с президентом Молдавии на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани в Тегеране.

"Да, будет встреча с Дмитрием Рогозиным в Тегеране. Обсудим то, о чем не удалось поговорить в Кишиневе на этой неделе", — сказал Додон.

По его словам, также планируется обсудить инцидент с запретом Румынии на пролет российского самолета, на котором летел и Рогозин, через воздушное пространство этой страны.

В пятницу румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.