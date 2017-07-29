Додон подтвердил, что встретится с Рогозиным в Тегеране

КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил РИА Новости встречу с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным в Тегеране.
Ранее Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что планирует 5 августа встретиться с президентом Молдавии на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани в Тегеране.
"Да, будет встреча с Дмитрием Рогозиным в Тегеране. Обсудим то, о чем не удалось поговорить в Кишиневе на этой неделе", — сказал Додон.
По его словам, также планируется обсудить инцидент с запретом Румынии на пролет российского самолета, на котором летел и Рогозин, через воздушное пространство этой страны.