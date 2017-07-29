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В мире

Заявления Тиллерсона о санкциях привели российских дипломатов в недоумение

Сюжет:
Новые санкции США против России (130)
21:5429.07.2017
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© AP Photo / Jacquelyn MartinГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что новые американские санкции направлены на улучшение отношений с Россией, вызвали недоумение в российском посольстве в США.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Не оставили выбора: Трамп готов подписать закон о новых санкциях против РФ

"В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений", — отметили в дипмиссии. 

Тиллерсон ранее заявил, что практически единогласное голосование по санкционному законопроекту в конгрессе демонстрирует "желание увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США".

"Мы надеемся, что сотрудничество с Россией по главным мировым вопросам продолжится и введенные санкции больше не будут необходимы", — сказал глава Госдепартамента.

Он добавил, что Штаты "будут плотно работать" с "друзьями и партнерами", чтобы обеспечить "ясное понимание сигнала" России, Ирану и Северной Корее.

"Иезуитская логика"

Как Россия должна ответить, если США все-таки введут новые санкции?
Результаты

  • 32.7%

    Зеркальными мерами против американского бизнеса

  • 2.1%

    Ограничиться индивидуальными санкциями

  • 60.8%

    Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

  • 4.3%

    Никак, зачем еще больше обострять отношения
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В Совете Федерации надежды госсекретаря США на улучшение двусторонних отношений и сотрудничество сочли безосновательными.
В России прекрасно понимают, что цель закона о новых санкциях – "изоляция нашей страны – экономическая, политическая, любая другая", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич. 

"А потому надежды Рекса Тиллерсона, что сотрудничество России и США по главным мировым вопросам продолжится, лишены всяких оснований", — сказал он. 

По словам Клинцевича, Тиллерсон демонстрирует "иезуитскую логику": декларируется одно, а делается прямо противоположное. Для налаживания отношений с Россией  избирается "наихудший путь из всех возможных", отметил сенатор.

"Госсекретарь США взял на себя роль некоего толмача, что получается у него не слишком удачно. Перевод явно расходится с оригиналом. Такое впечатление, что речь идет о совершенно другом законе Мы же, в конце концов, не малые дети, чтобы успокаивать нас подобным образом ", — сказал Клинцевич.

Сенатор Алексей Пушков назвал заявление Тиллерсона демагогией. Он сыронизировал, что если американские санкции принимаются ради дружбы с Россией, то и ответные меры Москвы – "тоже во имя дружбы".

​"Госдеп может быть спокоен: сигнал США нами воспринят ясно. Надеемся, и наш сигнал о сокращении дипперсонала США воспринят как символ дружбы", — написал Пушков в Twitter.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Захарова: Россия никогда не занималась ухудшением отношений с США

Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа отметил, что Россия готова к сотрудничеству с США, но новые санкции против нее "очень серьезные". Эти ограничения не будут зависеть от Дональда Трампа и его администрации, пояснил депутат РИА Новости.

"Даже если Трамп не подпишет этот закон… для того чтобы наложить вето, нужно иметь большинство (в конгрессе. — Ред.), а его нет", — сказал Чепа.

Сотрудничество на основе равноправия

Москва готова налаживать отношения с Вашингтоном, но лишь на основе взаимного уважения, заявил накануне госсекретарю Рексу Тиллерсону глава МИД России Сергей Лавров.

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Посольский ответ Москвы": как надо воспитывать проблемные державы

"Наша страна по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений с США и сотрудничеству по важнейшим вопросам международной повестки дня. Однако это возможно лишь на основе равноправия, взаимного уважения и выстраивания баланса интересов", — сообщили в МИД. 

Глава МИД акцентировал внимание американской стороны на том, что Москва делала все возможное, чтобы выправить отношения и вела себя сдержанно в ответ на американские провокации.

В пятницу Россия приняла меры в ответ на новые американские санкции. Москва предложила уравнять количество сотрудников американских и российских дипломатических представительств. К сентябрю в России должны остаться 455 сотрудников американского посольства и консульств. Сколько именно американцев покинут Россию, в Госдепе не сообщили. Кроме того, с августа посольство США не сможет пользоваться складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : U.S. State Department
Глубоко разочарованы: США выразили России протест из-за ответа на санкции

В МИД подчеркнули, что это решение вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона, которые включают незаконные санкции против России, клевету в ее адрес, массовую высылку дипломатов и экспроприацию дипломатической собственности.

Ответные меры Москвы "абсолютно адекватные", заявил Лавров. "Это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов", — отметил глава МИД.

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