Боливия выступает против американских санкций для России

МЕХИКО, 29 июл — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес выступил против новых американских санкций в отношении России.

В минувший четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов. В пятницу в Белом доме сообщили, что Трамп подпишет этот законопроект.

"США снова хотят ввести односторонние санкции против России. Они противоречат международному праву. Боливия их отвергает", – написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.

Помимо того что законопроект предполагает дополнительные ограничительные меры против российского экономического сектора, он фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без соответствующего одобрения конгресса. Таким образом, это значительно ограничивает свободу действий президента США во внешней политике.

"С таким типом санкций США подтверждает свою угрозу многостороннему миру, международному праву и объединенным нациям", – отметил Моралес.