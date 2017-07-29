Маршрут перелета в Приднестровье был согласован с Молдавией, заявил Рогозин

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что маршрут его перелета в Приднестровье был полностью согласован с властями Молдавии, а также назвал ситуацию со срывом пролета "дикой и провокационной".

В пятницу румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

"Этот маршрут согласовывался, и молдавские власти все это прекрасно знали", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Как добавил Рогозин, он пять или шесть раз летал гражданскими рейсами в Приднестровье в качестве спецпредставителя президента РФ этим маршрутом. "Поэтому мы прошли, как обычно, этим рейсом… И вдруг командир экипажа сказал, что пошел запрет на вход в румынское воздушное пространство, что, конечно, дико и провокационно", — подчеркнул Рогозин.

Молдавские власти должны были проработать этот вопрос со своими румынскими коллегами, резюмировал он.