Рогозин о новых санкциях США: жду, когда у европейцев появится гордость

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, комментируя очередной пакет санкций США в отношении РФ, заявил, что в данной ситуации ждет, когда у европейцев появится собственное мнение и гордость.

"США прикрывают поставки нашей продукции и сразу предлагают продукцию свою. Европейцы в шоке от такого экономического политического цинизма. Я просто жду, когда у Европы вырастет собственное мнение, собственная гордость, собственное ощущение того, что они тоже собой должны представлять, а не быть марионетками Вашингтона", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Новый пакет антироссийских санкций он назвал "очень тягостным зрелищем, круговой порукой демократов и республиканцев".