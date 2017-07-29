На севере Ливии сбили истребитель национальной армии

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Самолет-истребитель Ливийской национальной армии (ЛНА) сбили ракетой над городом Дерна на севере страны, два члена экипажа задержаны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на ВВС Ливии.

"Истребитель МИГ-21 был сбит ракетой, после того как он произвел удар по позициям боевиков", — цитирует агентство представителя ЛНА Насера Хасси.

В Ливии сейчас царит двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.