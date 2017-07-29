В Венесуэле задержаны поджигатели счетных машин на выборах

МЕХИКО, 29 июл – РИА Новости. Губернатор венесуэльского штата Мерида Алексис Рамирес сообщил о задержании группы людей, которые подожгли материалы и счетные машины перед выборами в национальное учредительное собрание.

"Задержаны восемь террористов, которые участвовали в сожжении счетных машин в Товаре, им грозит от 10 до 12 лет тюрьмы", – написал Рамирес в своем микроблоге в Twitter.

Capturados 8 Terroristas que participaron en la quema de las máquinas electorales en Tovar entre 10 y 12 años de carcel #LaConstituyenteSiVa — Alexis Ramírez (@GobAlexisR) 29 июля 2017 г.

​Выборы в учредительное собрание Венесуэлы намечены на 30 июля Собрание должно будет заняться подготовкой реформы конституции, ее проект предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве собрания должно приниматься на референдуме.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 110 человек.