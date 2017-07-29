В йеменском порту взорвался заминированный хуситами катер

ДУБАЙ, 29 июл — РИА Новости. Командование арабской коалиции заявило, что хуситы в субботу утром атаковали йеменский порт Моха при помощи нагружённого взрывчаткой катера, сообщает эмиратское информагентство WAM.
Согласно заявлению коалиции, "управляемый катер столкнулся с причалом поблизости от группы кораблей", что привело к взрыву. В результате никто не пострадал.
В настоящее время ведётся расследование инцидента.
В заявлении также говорится, что "этими действиями хуситы препятствуют поставкам гуманитарных грузов и, в первую очередь, поставке лекарств для борьбы с эпидемией холеры в Йемене".
По данным УВКПЧ ООН, с начала боевых действий в стране погибло свыше пяти тысяч мирных граждан, еще более восьми тысяч ранены.