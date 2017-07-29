В йеменском порту взорвался заминированный хуситами катер

ДУБАЙ, 29 июл — РИА Новости. Командование арабской коалиции заявило, что хуситы в субботу утром атаковали йеменский порт Моха при помощи нагружённого взрывчаткой катера, сообщает эмиратское информагентство WAM.

Согласно заявлению коалиции, "управляемый катер столкнулся с причалом поблизости от группы кораблей", что привело к взрыву. В результате никто не пострадал.

В настоящее время ведётся расследование инцидента.

В заявлении также говорится, что "этими действиями хуситы препятствуют поставкам гуманитарных грузов и, в первую очередь, поставке лекарств для борьбы с эпидемией холеры в Йемене".

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают пограничные районы королевства.

По данным УВКПЧ ООН, с начала боевых действий в стране погибло свыше пяти тысяч мирных граждан, еще более восьми тысяч ранены.