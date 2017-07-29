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В мире

В Румынии назвали неуместной‍ реакцию Рогозина на отказ пропустить самолет

20:4129.07.2017
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© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкВид на город Тырговиште в Румынии. Архивное фотоВид на город Тырговиште в Румынии. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну счел неуместной реакцию вице-премьера России Дмитрия Рогозина на отказ румынских властей пропустить самолет с российской делегацией.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рогозин пообещал адресные санкции за запрет полета через Румынию

Накануне Рогозин в Twitter пообещал не оставить без ответа действия властей Румынии, отказавших в транзите пассажирскому самолету, на борту которого находился и сам вице-премьер. Он отметил, что это подвергло опасности жизни пассажиров. "Ждите ответа, гады",  — добавил он.

Позднее Рогозин заявил, что инцидент требует "тщательного анализа, выверенных и адресных жестких ответных мер".

Министр обороны Румынии назвал реакцию российского чиновника "абсолютно неуместной". Он отметил, что "не вступал бы в подобную риторику", сообщило агентство Аgerpres.

"Думаю, мы должны заниматься нашими делами, обеспечивать развитие экономики и в то же время делать все необходимое, чтобы быть в максимальной безопасности, иметь возможность сдерживать определенные враждебные действия", — сказал Цуцуяну.

Аэропорт Кишинева. Архивное фото.
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
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Он также напомнил о намерении Румынии закупить у США комплексы ПВО "Patriot", которые, по его словам, позволят "укрепить национальную безопасность Румынии" и станут "сдерживающим фактором для возможных агрессивных действий".

"Не думаю, что мы должны превращать это в дискуссию, с нашей стороны было бы ошибкой пытаться различными заявлениями раздувать заявления других. Разумнее заниматься нашими делами", — заявил румынский министр.

Адресные санкции

Дмитрий Рогозин заявил о намерении выяснить, кто стоит за решением румынских властей, запретивших пролет самолета.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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"Ждите ответа, гады": Рогозин прокомментировал запрет на полет над Румынией

"Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Брюсселе", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Санкции, по его словам, будут "выверенными и очень адресными".

О необходимости ответных мер заявили и в Госдуме. Замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов предложил вызвать в МИД румынского посла для разъяснений, а до тех пор разворачивать все румынские самолеты, направляющиеся в Россию.

По его словам, случай с Рогозиным, которому изначально в Кишиневе пытались отказать в прилете, "в очередной раз доказал, что молдавское правительство является марионетками в руках Румынии".

"Антироссийский жест"

В пятницу власти Румынии не дали пересечь воздушное пространство страны российскому пассажирскому лайнеру авиакомпании S7. На борту самолета, летевшего из Москвы в Кишинев, были 165 человек, в том числе 11 детей. Этим рейсом российская делегация во главе со спецпредставителем президента России по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию. 

Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Делегация из РФ посетила городок российских миротворцев в Приднестровье

По словам Рогозина, пилоты пытались договориться о посадке с Будапештом, но Венгрия также отказала. В итоге самолету пришлось уйти на запасной аэродром в Минск, Рогозин после этого вернулся в Москву. Решение Бухареста не пускать самолет он назвал демаршем в адрес молдавского президента Игоря Додона, по личному приглашению которого он и летел в Кишинев.

Как сообщили в авиакомпании S7, румынские власти объяснили свои действия тем, что на борту находится "санкционная персона". МИД Румынии в свою очередь заявил, что решение о перелете Рогозина не было согласовано в Бухаресте. При этом ведомство не пояснило, по какой причине самолет с российским вице-премьером не допустили в воздушное пространство страны.

Москва выразила решительный протест временному поверенному в делах Румынии в России Виорелу Кожокару. В МИД России подчеркнули, что Бухарест своими действиями поставил под угрозу безопасность пассажиров, летевших этим рейсом.

Россия потребовала от властей Румынии провести тщательное расследование инцидента и представить объяснения.

Статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин назвал действия Бухареста демаршем "на грани международного хулиганства".

"Иначе как грубый, антироссийский жест мы это не воспринимаем", — подчеркнул он.

Визит Рогозина в Молдавию и Приднестровье планировался на пятницу и субботу. Вице-премьер должен был участвовать в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции на Днестре, а также провести трехстороннюю встречу с  президентом Молдавии и лидером непризнанной республики.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о готовности встретиться с президентом Молдавии Игорем Додоном, несмотря на отсутствие Дмитрия Рогозина.

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