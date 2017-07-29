В Нигерии в ДТП погибли 18 человек

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. По меньшей мере 18 человек погибли в ДТП с участием автобуса и грузовика на северо-западе Нигерии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на дорожную полицию.

По данным агентства, автобус врезался на большой скорости в стоявший на дороге грузовик в субботу.

Пятнадцать пассажиров автобуса погибли на месте, еще трое скончались позже в больнице от полученных травм, сообщили в дорожной полиции.

Согласно заявлению правоохранителей, предварительное расследование показало, что водитель грузовика не выставил аварийных знаков.