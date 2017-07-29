США оснастили военный учебный центр под Львовом на 22 миллиона долларов

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. США предоставили оборудование на сумму 22 миллиона долларов для украинского военного учебного центра в Львовской области, сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны Украины.

"В учебном центре, что в Яворове (Львовская область — ред.), в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. США оказали помощь оборудованием на сумму 22 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба украинского оборонного ведомства сообщила, что США за три года потратили более 600 миллионов долларов на материально-техническую помощь украинским военным и подготовку вооруженных сил Украины.

США оказывают военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, американские инструкторы проводят обучение бойцов Национальной гвардии Украины.

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