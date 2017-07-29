Канадец выиграл в лотерею миллион долларов во второй раз за девять лет

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пенсионер из Квебека во второй раз выиграл в лотерею крупную сумму, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

69-летний Жюль Паран "сорвал" джекпот в размере 1 222 069 канадских долларов в онлайн-лотерее. По оценке компании Loto-Quebec, проводившей розыгрыш, его шансы стать обладателем этого приза составляли один к 23 миллионам. В 2008 году канадец уже выигрывал миллион в лотерею.

"Может быть, я родился под счастливой звездой", — предположил Паран. По его словам, азартные игры — одно из главных его увлечений, и прекращать участвовать в них он не собирается. На выигранные деньги пенсионер хочет построить себе новый дом.