Польша напомнила ЕК, что судебная реформа не входит в ее компетенции

Молодые люди держат флаги Польши и Евросоюза во время демонстрации в Варшаве. Архивное фото

Молодые люди держат флаги Польши и Евросоюза во время демонстрации в Варшаве. Архивное фото

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Вопрос судебной реформы в Польше не входит в компетенции Еврокомиссии, ЕК встала на путь, который ведет в никуда, заявил советник польского президента по международным делам Кшиштоф Щерский.

Еврокомиссия в субботу сообщила, что запустила санкционную процедуру в отношении Варшавы из-за вызвавшей споры судебной реформы Польши, которая нарушает законодательство ЕС.

"Европейская комиссия вступила на путь, который ведет в никуда. Каждый следующий шаг означает, что цена того, чтобы свернуть с этого пути, для Комиссии будет все больше, а в определенный момент свернуть будет необходимо, поскольку ЕК в вопросе польской судебной реформы принудительно ищет предлоги для демонстрации своей компетенции в делах, в которых ей не располагает. Организация системы правосудия является внутренним делом каждого государства и поэтому она такая разная в разных странах ЕС", — заявил Щерский, которого цитирует агентство PAP.

Ранее первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия готова запустить санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС, как только принятый в стране закон о работе всеобщих судов будет опубликован. Еврокомиссия также предупредила власти Польши, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда.

Тиммерманс также заявил, что Еврокомиссия направила официальную рекомендацию властям Польши, дающую Варшаве один месяц на снятие всех претензий.