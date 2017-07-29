Польша напомнила ЕК, что судебная реформа не входит в ее компетенции

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Вопрос судебной реформы в Польше не входит в компетенции Еврокомиссии, ЕК встала на путь, который ведет в никуда, заявил советник польского президента по международным делам Кшиштоф Щерский.
Еврокомиссия в субботу сообщила, что запустила санкционную процедуру в отношении Варшавы из-за вызвавшей споры судебной реформы Польши, которая нарушает законодательство ЕС.
"Европейская комиссия вступила на путь, который ведет в никуда. Каждый следующий шаг означает, что цена того, чтобы свернуть с этого пути, для Комиссии будет все больше, а в определенный момент свернуть будет необходимо, поскольку ЕК в вопросе польской судебной реформы принудительно ищет предлоги для демонстрации своей компетенции в делах, в которых ей не располагает. Организация системы правосудия является внутренним делом каждого государства и поэтому она такая разная в разных странах ЕС", — заявил Щерский, которого цитирует агентство PAP.
Тиммерманс также заявил, что Еврокомиссия направила официальную рекомендацию властям Польши, дающую Варшаве один месяц на снятие всех претензий.