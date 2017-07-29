В Лондоне в ходе столкновений пострадал полицейский

Мирные протесты в Лондоне рядом с полицейским участком, которые были вызваны смертью 20-летнего Рашана Чарльза. Чарльз скончался на прошлой неделе в больнице после того, как, по словам его родственников, он был жестоко избит полицейскими.

Мирные протесты в Лондоне рядом с полицейским участком, которые были вызваны смертью 20-летнего Рашана Чарльза. Чарльз скончался на прошлой неделе в больнице после того, как, по словам его родственников, он был жестоко избит полицейскими.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Полицейский пострадал в ходе столкновений в Лондоне, разгоревшихся в ответ на якобы насильственные действия в отношении чернокожего мужчины, передает телерадиокорпорация Би-би-си.

Столкновения протестующих с полицией начались вечером в пятницу. Протестующие бросали разные предметы в стражей порядка. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, они бросали бутылки и петарды, поджигали мусорные баки и блокировали дороги. По информации полиции, в результате столкновений был нанесен вред автомобилям, банкоматам и зданиям.

Как отмечает телерадиокорпорация, полиция в ходе столкновений задержала 17-летнего юношу по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Сейчас он находится под стражей в полицейском участке.

Полиция сообщает, что столкновениям в пятницу предшествовали мирные протесты рядом с полицейским участком, которые были вызваны смертью 20-летнего Рашана Чарльза. Чарльз скончался на прошлой неделе в больнице после того, как, по словам его родственников, он был "жестоко избит" полицейскими.