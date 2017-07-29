В Швейцарии открыли самый длинный в мире висячий пешеходный мост

Вид с воздуха на территорию Швейцарии. Архивное фото

Вид с воздуха на территорию Швейцарии. Архивное фото

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Висячий мост для пешеходов длиной почти 500 метров открылся в швейцарском кантоне Вале, побив мировой рекорд, пишет портал 20 Minuten.

Мост имени Чарльза Куонена (назван в честь одного из спонсоров строительства) находится на высоте около 80 метров над землей и соединяет населенные пункты Грэхен и Церматт. Длина моста составляет 494 метров, ширина – 65 сантиметров.

Сообщается, что на строительства моста было потрачено около 730 тысяч швейцарских франков (около 750 тысяч долларов). Первые пешеходы смогли воспользоваться конструкцией в субботу.

Zermatt: 'Longest' hanging pedestrian bridge opens in Switzerland. This footbridge is a great piece of engineering. https://t.co/BJpnyQef5s — phil (@ppjkis) 29 июля 2017 г.

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