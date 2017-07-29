Арабы устроили беспорядки в предместье Тель-Авива

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июл — РИА Новости. Арабские жители Яффо, популярного у туристов южного предместья Тель-Авива, устроили уличные протесты, после того как полицейские застрелили их земляка в ходе погони за подозреваемыми в преступлении, сообщили правоохранительные органы.

Десятки протестующих жгли шины и мусорные контейнеры, вступали в потасовки с полицией, разбили стекла в патрульной машине и прошли маршем по одной из центральных улиц Яффо.

"Группа молодых людей вступила в столкновения с силами полиции, швыряя в них камни… Трое задержаны по подозрению в участии в беспорядках", — сообщила пресс-служба полиции.

Причиной протестов стала гибель местного жителя, по которому минувшей ночью в ходе погони открыли огонь полицейские. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили молодого человека в причастности к стрельбе в Яффо и попытке скрыться на мотороллере с места преступления.

Правомерность их действий сейчас проверяет отдел внутренних расследований, передает новостной интернет-ресурс Ynet.