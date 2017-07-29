Глава Приднестровья заявил, что готов встретиться с президентом Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости, Владимир Сандуца. Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил о готовности встретиться с президентом Молдавии Игорем Додоном.

"Никто не уклоняется от переговорного формата, переговорного процесса. Я готов встретиться с Игорем Николаевичем либо в Приднестровье, в городе Бендеры, либо в Молдове. Нам есть что обсудить. Вопросов много", — сказал Красносельский журналистам в субботу в Бендерах во время празднования 25-летия начала миротворческой операции.

"На сегодняшний день была запланирована трехсторонняя встреча. Но по известным причинам формат мероприятий был нарушен", — отметил лидер Приднестровья, имея в виду ожидавшуюся встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным и президентом Молдавии Игорем Додоном.

В пятницу румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

Додон в пятницу сообщил, что не будет принимать участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье и проведет позднее отдельную встречу с Красносельским. Как отметил молдавский лидер, советующее решение он принял вместе с лидером Приднестровья. Поводом для этого стал инцидент с российской делегацией.

"Надеюсь, в ближайшие недели состоится встреча с господином Красносельским", — сказал Додон.

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский и президент Молдавии Игорь Додон встречались дважды — 4 января и 30 марта текущего года.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.