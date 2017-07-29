Делегация из РФ посетила городок российских миротворцев в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости, Владимир Сандуца. Официальные представители России в субботу прибыли в Бендеры на территорию военного городка российских миротворцев, чтобы поздравить их с 25-й годовщиной начала миротворческой операции в Приднестровье, передает корреспондент РИА Новости.
Посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин, члены Совета Федерации Ольга Ковитиди и Михаил Козлов, а также депутат Госдумы РФ Артем Туров стали участниками торжеств вместе с руководством Приднестровья, в том числе президентом ПМР Вадимом Красносельским.
Российский посол поблагодарил миротворцев, стоящих на страже мира и спокойствия на берегах Днестра, одновременно выразив уверенность в том, что миротворцы и дальше будут решать возложенные задачи по сохранению мира и стабильности в регионе.
"Считаем необоснованными и недопустимыми планы и действия молдавских властей, направленные на прекращение миротворческой миссии России в Приднестровье. Это путь к развязыванию нового конфликта на Днестре, который втянет Россию в новый очаг напряжённости. Уверен, что российские миротворцы выполнят до конца свой миротворческий долг", — сказал Мухаметшин перед строем воинских контингентов миротворцев РФ и Приднестровья.
"Решительно осуждаем вчерашнюю выходку румынских властей (сложно назвать эти действия другими словами) – запрет на пролет через воздушное пространство Румынии гражданского самолета авиакомпании "Глобус", выполнявшего 28 июля регулярный рейс по маршруту "Москва-Кишинев", — отметил посол. "Расцениваем данный инцидент как сознательную провокацию, наносящую ущерб российско-румынским отношениям", — сказал Мухаметшин.
Президент Приднестровья в своем выступлении сказал о сложных условиях внешнего давления, в которых находится республика, и непросто складывающейся международной ситуации, которая отражается, в том числе, и на миротворческой миссии. "Наше сегодняшнее мероприятие проходит в непростых условиях давления на Приднестровье и на миротворческую миссию, прежде всего Российской Федерации. То, что произошло – недопуск российских граждан, должностных лиц в Приднестровье, вопиющий факт ограничения передвижения представителя президента России Владимира Путина Дмитрия Рогозина – это системные действия молдавских властей", — сказал Красносельский.
В настоящее время миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.