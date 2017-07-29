Iberia отменила рейс в Венесуэлу из соображений безопасности

МЕХИКО, 29 июл – РИА Новости. Испанская авиакомпания Iberia отметила свой рейс в Венесуэлу, намеченный на 30 июля, по соображениям безопасности, говорится в коммюнике авиаперевозчика.

На 30 июля назначены выборы в национальное учредительное собрание Венесуэлы, которое должно будет заняться подготовкой реформы конституции, ее проект предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве собрания должно приниматься на референдуме.

Руководство авиакомпании приняло такое решение с учетом сложной обстановки в Венесуэле и в связи с операционными сложностями, которые возникают в части обеспечения безопасности. Отменены оба рейса: как в Каракас, так и обратный рейс в Мадрид. Пассажирам будут предложены альтернативные варианты маршрута или перенос полета на другие даты.

Ранее авиакомпания Air France приостановила полеты в Венесуэлу с 30 июля по 1 августа включительно. Также один из крупнейших авиаперевозчиков Латинской Америки Avianca остановил свои полеты в Каракас из Боготы и Лимы. С июля этого года ежедневные полеты в Каракас приостанавливает американская United Airlines. Полеты в южноамериканскую страну прекратили Lufthansa и Air Canada. Свое решение перевозчики объясняли как убыточностью полетов, так и неспокойной обстановкой в стране.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 110 человек.