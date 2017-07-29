Меркель выразила соболезнования семье погибшего после нападения в Гамбурге

БЕРЛИН, 29 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования семье погибшего в результате нападения в супермаркете в Гамбурге.

"Я скорблю по жертве жестокой атаки в Гамбурге. Выражаю глубокие соболезнования его родным. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — сказала Меркель, добавив, что "преступление должно быть и будет расследовано".

По словам Меркель, она находится в тесном контакте с главой МВД Томасом де Мезьером и бургомистром Гамбурга Олафом Шольцем.

Мужчина в пятницу напал с ножом на людей в супермаркете Edeka в Гамбурге. Один человек убит, семеро получили ранения. Нападавший был задержан. Информации о мотивах преступления пока нет. Полиция сообщила, что подозреваемый в нападении является 26-летним уроженцем ОАЭ. Он прибыл в ФРГ в качестве беженца, однако немецкие власти отклонили его прошение. Его должны были депортировать в течение нескольких дней.