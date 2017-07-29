ФРГ призвала мировую общественность принять меры после запуска ракеты КНДР

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Глава МИД Германии осудил очередные испытания баллистической ракеты КНДР и призвал мировую общественность принять ответные меры.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

"Я от имени федерального правительства самым решительным образом осуждаю испытания ракеты Северной Кореей, — говорится в заявлении министра. — Международная общественность должна коллективно принять четкие ответные меры".

Кроме того, в заявлении отмечается, что власти Германии сделают все возможное, чтобы способствовать усилению санкций в отношении КНДР.

В КНДР заявили о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

Южнокорейские военные полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

Международные организации гражданской авиации и судоходства заявили, что не получали никаких уведомлений от КНДР, несмотря на существующее обязательство.

Правительства Японии и Южной Кореи подтвердили свои намерения усиливать давление на КНДР при взаимодействии с США, в том числе, продвигая новую резолюцию СБ ООН, куда будут включены "жесткие санкции" против Пхеньяна. Кроме этого Южная Корея не исключает размещение дополнительных пусковых установок ПРО THAAD и пересмотра односторонних санкций против КНДР.