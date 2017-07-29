Глава МВД Германии выразил соболезнования в связи с нападением в Гамбурге

Полицейские возле супермаркета в Гамбурге, где мигрант напал с ножом. 28 июля 2017

Полицейские возле супермаркета в Гамбурге, где мигрант напал с ножом. 28 июля 2017

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Глава МВД Германии Томас де Мезьер выразил соболезнования в связи с нападением в супермаркете в Гамбурге, в результате которого погиб один человек, семеро пострадали.

Неизвестный в пятницу напал с ножом на людей в супермаркете Edeka в Гамбурге, в результате чего погиб один человек, семеро пострадали. Нападавший был задержан. Полиция сообщила, что подозреваемый в нападении является 26-летним уроженцем ОАЭ. Он прибыл в ФРГ в качестве беженца, однако немецкие власти отклонили его прошение. Его должны были депортировать в течение нескольких дней.

"Наше общество опять постигла ужасная атака. Я скорблю о погибшем, соболезную их родственникам и пострадавшим", — говорится в заявлении министра.

Он также призвал как можно быстрее проанализировать предпосылки произошедшего и разобраться, что стало причиной атаки.

Как сообщили местные власти в субботу, до совершения атаки нападавший был известен полиции как исламист, также отмечалось, что мужчина страдает психическим расстройством.