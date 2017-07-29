Глубоко разочарованы: США выразили России протест из-за ответа на санкции

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Решение Москвы ответить на новые американские санкции — предложение сократить численность дипломатов и закрытие доступа к посольским дачам в Серебряном бору — вызвало недовольство в Вашингтоне. Однако предпринятые Россией шаги стали лишь ответом на недружественные действия американской администрации. Последней каплей стал одобренный сенатом США законопроект о новых антироссийских санкциях.

Госдеп протестует

"Мы глубоко разочарованы и выражаем протест", — цитирует газета The Washington Post главу пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам, госсекретарь Рекс Тиллерсон и американский посол в России Джон Теффт уже донесли позицию Вашингтона до российских властей.

Прокомментировал ответные российские меры и предшественник Теффта на посту посла в Москве Майкл Макфол, который счел их несправедливыми.

"США не вмешивались в российские выборы. Следовательно, действия российских властей против нашего посольства несправедливы", — написал он в Twitter.

Сокращение штатов

Москва ввела ограничения в отношении американских дипломатов после того, как американский конгресс принял законопроект о новых антироссийских санкциях. Документ еще ожидает подписи президента, однако в Белом доме уже заявили, что Дональд Трамп одобрил его.

Как отмечали в российском МИД, эти действия подтверждают "крайнюю агрессивность" США в международных делах.

"Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной", — заявили в ведомстве.

В результате МИД предложил Вашингтону привести численность своего дипломатического корпуса в России в соответствие с количеством российских дипломатов, работающих в США. Таким образом, к 1 сентября в России должны остаться 455 сотрудников американского посольства и консульств.

При этом в Госдепартаменте отказались сообщить, сколько именно американцев покинут Россию.

Кроме того, с 1 августа посольство США не сможет пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Это решение стало также ответом на действия предыдущей администрации Белого дома. В самом конце прошлого года, когда уже истекал срок полномочий Барака Обамы, США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов, а также закрыли доступ к дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне.

Тогда Россия решила не давать немедленный зеркальный ответ. Как заявил президент Владимир Путин, Москва оставляет за собой право на ответные меры, но принимать решение о них будет исходя из политики новой администрации президента Трампа. Однако семь месяцев переговоров о возвращении российской дипломатической собственности не увенчались успехом из-за неприемлемых условий, выдвигаемых американской стороной.

В МИД подчеркнули, что Россия оставляет за собой право и на другие меры, которые могут затронуть американские интересы. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Москва "не исключает никаких шагов, чтобы привести США в чувства".

"Мы будем смотреть, что можно предпринять, следует ли это делать, в каких областях и так далее. То есть "tool box", по-английски — набор инструментов в коробке, который у нас имеется, для того чтобы как-то отреагировать на происходящее, он не сводится только к ограничению количества персонала, работающего в американских учреждениях в России, и к ограничению американского доступа на дачи в Серебряном бору и на склад на Дорожной улице", — пояснил Рябков.

Отношения на дне

Практически все политики и эксперты отмечают, что отношения России и США находятся в одной из низших точек за всю историю.

"Таких отношений, которые у нас существуют сейчас с Соединенными Штатами, наверное, не было даже в годы холодной войны. Я не знаю, где тот плинтус, ниже которого мы не можем упасть, но мы просто находимся на каком-то дне", — заявил новый постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Сложившаяся ситуация практически не оставляет Трампу другого выбора, кроме как подписать закон об антироссийских санкциях, считает эксперт Российского института стратегических исследований, политолог Константин Блохин.

"Либо он подписывает и соглашается, и все продолжается, либо он ставит вето, его называют ставленником Кремля, кремлевским агентом, и конгресс также преодолевает это вето большинством голосов", — сказал он РИА Новости.

По мнению старшего советника, директора программы "Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Ольги Оликер, в нынешнем политическом климате команда Белого дома не сможет наладить отношения с Россией.

При этом она отметила, что принятые Москвой меры "представляют собой очень выверенную расплату" с небольшим обострением (гораздо больше людей предполагается выслать).

"Кроме того, представляется, что они предназначены для того, чтобы подчеркнуть российскую позицию, что действия США в декабре были случайными и маловажными — Москва даже не старается обвинить кого-либо в шпионаже, тем самым предполагая, что обвинения США не были достойными", — пояснила эксперт.

Оликер предположила, что "Россия пытается послать сигнал по крайней мере о некоторой сдержанности с таким ответом", однако, она не уверена, что "это будет прочитано таким образом в Вашингтоне".