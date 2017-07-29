Глубоко разочарованы: США выразили России протест из-за ответа на санкции

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Решение Москвы ответить на новые американские санкции — предложение сократить численность дипломатов и закрытие доступа к посольским дачам в Серебряном бору — вызвало недовольство в Вашингтоне. Однако предпринятые Россией шаги стали лишь ответом на недружественные действия американской администрации. Последней каплей стал одобренный сенатом США законопроект о новых антироссийских санкциях.
Госдеп протестует
"Мы глубоко разочарованы и выражаем протест", — цитирует газета The Washington Post главу пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.
Прокомментировал ответные российские меры и предшественник Теффта на посту посла в Москве Майкл Макфол, который счел их несправедливыми.
"США не вмешивались в российские выборы. Следовательно, действия российских властей против нашего посольства несправедливы", — написал он в Twitter.
Сокращение штатов
Москва ввела ограничения в отношении американских дипломатов после того, как американский конгресс принял законопроект о новых антироссийских санкциях. Документ еще ожидает подписи президента, однако в Белом доме уже заявили, что Дональд Трамп одобрил его.
"Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной", — заявили в ведомстве.
В результате МИД предложил Вашингтону привести численность своего дипломатического корпуса в России в соответствие с количеством российских дипломатов, работающих в США. Таким образом, к 1 сентября в России должны остаться 455 сотрудников американского посольства и консульств.
При этом в Госдепартаменте отказались сообщить, сколько именно американцев покинут Россию.
Это решение стало также ответом на действия предыдущей администрации Белого дома. В самом конце прошлого года, когда уже истекал срок полномочий Барака Обамы, США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов, а также закрыли доступ к дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне.
Тогда Россия решила не давать немедленный зеркальный ответ. Как заявил президент Владимир Путин, Москва оставляет за собой право на ответные меры, но принимать решение о них будет исходя из политики новой администрации президента Трампа. Однако семь месяцев переговоров о возвращении российской дипломатической собственности не увенчались успехом из-за неприемлемых условий, выдвигаемых американской стороной.
"Мы будем смотреть, что можно предпринять, следует ли это делать, в каких областях и так далее. То есть "tool box", по-английски — набор инструментов в коробке, который у нас имеется, для того чтобы как-то отреагировать на происходящее, он не сводится только к ограничению количества персонала, работающего в американских учреждениях в России, и к ограничению американского доступа на дачи в Серебряном бору и на склад на Дорожной улице", — пояснил Рябков.
Отношения на дне
Практически все политики и эксперты отмечают, что отношения России и США находятся в одной из низших точек за всю историю.
"Таких отношений, которые у нас существуют сейчас с Соединенными Штатами, наверное, не было даже в годы холодной войны. Я не знаю, где тот плинтус, ниже которого мы не можем упасть, но мы просто находимся на каком-то дне", — заявил новый постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Либо он подписывает и соглашается, и все продолжается, либо он ставит вето, его называют ставленником Кремля, кремлевским агентом, и конгресс также преодолевает это вето большинством голосов", — сказал он РИА Новости.
По мнению старшего советника, директора программы "Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Ольги Оликер, в нынешнем политическом климате команда Белого дома не сможет наладить отношения с Россией.
При этом она отметила, что принятые Москвой меры "представляют собой очень выверенную расплату" с небольшим обострением (гораздо больше людей предполагается выслать).
"Кроме того, представляется, что они предназначены для того, чтобы подчеркнуть российскую позицию, что действия США в декабре были случайными и маловажными — Москва даже не старается обвинить кого-либо в шпионаже, тем самым предполагая, что обвинения США не были достойными", — пояснила эксперт.
Оликер предположила, что "Россия пытается послать сигнал по крайней мере о некоторой сдержанности с таким ответом", однако, она не уверена, что "это будет прочитано таким образом в Вашингтоне".