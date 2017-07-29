США
29.0729 июля17:40МСК
USD59.54+0.13
EUR69.68+0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Глубоко разочарованы: США выразили России протест из-за ответа на санкции

Сюжет:
Ответные меры России на новые санкции США (34)
16:1729.07.2017
31840523
© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : U.S. State Department

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Решение Москвы ответить на новые американские санкции — предложение сократить численность дипломатов и закрытие доступа к посольским дачам в Серебряном бору — вызвало недовольство в Вашингтоне. Однако предпринятые Россией шаги стали лишь ответом на недружественные действия американской администрации. Последней каплей стал одобренный сенатом США законопроект о новых антироссийских санкциях.

Госдеп протестует

 "Мы глубоко разочарованы и выражаем протест", — цитирует газета The Washington Post главу пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Посольский ответ Москвы": как надо воспитывать проблемные державы
По ее словам, госсекретарь Рекс Тиллерсон и американский посол в России Джон Теффт уже донесли позицию Вашингтона до российских властей.

Прокомментировал ответные российские меры и предшественник Теффта на посту посла в Москве Майкл Макфол, который счел их несправедливыми.

"США не вмешивались в российские выборы. Следовательно, действия российских властей против нашего посольства несправедливы", — написал он в Twitter.

Сокращение штатов

Москва ввела ограничения в отношении американских дипломатов после того, как американский конгресс принял законопроект о новых антироссийских санкциях. Документ еще ожидает подписи президента, однако в Белом доме уже заявили, что Дональд Трамп одобрил его.

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Санкции США: Россия отвечает, Европа – в незавидной позиции
Как отмечали в российском МИД, эти действия подтверждают "крайнюю агрессивность" США в международных делах.

"Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной", — заявили в ведомстве.

В результате МИД предложил Вашингтону привести численность своего дипломатического корпуса в России в соответствие с количеством российских дипломатов, работающих в США. Таким образом, к 1 сентября в России должны остаться 455 сотрудников американского посольства и консульств.

При этом в Госдепартаменте отказались сообщить, сколько именно американцев покинут Россию.

Посол США в России Джон Теффт на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Политолог о протесте Теффта: США не ожидали от нас таких ответных мер
Кроме того, с 1 августа посольство США не сможет пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Это решение стало также ответом на действия предыдущей администрации Белого дома. В самом конце прошлого года, когда уже истекал срок полномочий Барака Обамы, США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов, а также закрыли доступ к дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. 

Тогда Россия решила не давать немедленный зеркальный ответ. Как заявил президент Владимир Путин, Москва оставляет за собой право на ответные меры, но принимать решение о них будет исходя из политики новой администрации президента Трампа. Однако семь месяцев переговоров о возвращении российской дипломатической собственности не увенчались успехом из-за неприемлемых условий, выдвигаемых американской стороной.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Не оставили выбора: Трамп готов подписать закон о новых санкциях против РФ
В МИД подчеркнули, что Россия оставляет за собой право и на другие меры, которые могут затронуть американские интересы. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Москва "не исключает никаких шагов, чтобы привести США в чувства".

"Мы будем смотреть, что можно предпринять, следует ли это делать, в каких областях и так далее. То есть "tool box", по-английски — набор инструментов в коробке, который у нас имеется, для того чтобы как-то отреагировать на происходящее, он не сводится только к ограничению количества персонала, работающего в американских учреждениях в России, и к ограничению американского доступа на дачи в Серебряном бору и на склад на Дорожной улице", — пояснил Рябков.

Отношения на дне

Практически все политики и эксперты отмечают, что отношения России и США находятся в одной из низших точек за всю историю. 

"Таких отношений, которые у нас существуют сейчас с Соединенными Штатами, наверное, не было даже в годы холодной войны. Я не знаю, где тот плинтус, ниже которого мы не можем упасть, но мы просто находимся на каком-то дне", — заявил новый постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
В Общественной палате заявили, что США пора "слезть с пьедестала"
Сложившаяся ситуация практически не оставляет Трампу другого выбора, кроме как подписать закон об антироссийских санкциях, считает эксперт Российского института стратегических исследований, политолог Константин Блохин.

"Либо он подписывает и соглашается, и все продолжается, либо он ставит вето, его называют ставленником Кремля, кремлевским агентом, и конгресс также преодолевает это вето большинством голосов", — сказал он РИА Новости.

По мнению старшего советника, директора программы "Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Ольги Оликер, в нынешнем политическом климате команда Белого дома не сможет наладить отношения с Россией.

При этом она отметила, что принятые Москвой меры "представляют собой очень выверенную расплату" с небольшим обострением (гораздо больше людей предполагается выслать). 

"Кроме того, представляется, что они предназначены для того, чтобы подчеркнуть российскую позицию, что действия США в декабре были случайными и маловажными — Москва даже не старается обвинить кого-либо в шпионаже, тем самым предполагая, что обвинения США не были достойными", — пояснила эксперт.

Оликер предположила, что "Россия пытается послать сигнал по крайней мере о некоторой сдержанности с таким ответом", однако, она не уверена, что "это будет прочитано таким образом в Вашингтоне".

Дачный ответ
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Дачный ответ
Комментировать
+
В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Смольянов
К нам в тарелку американской администрации гадить можно, а в их миску и заглядывать не смей. Если наши руководители будут своевременно адекватно отвечать на грубость со стороны США, то им сладко не покажется. А главное - давным давно пора изъять из американских хранилищ все российское золото и все ценные бумаги заодно. Посмотрим, что останется в осадке...
16:48
29.07.2017
ОтветитьНе отвечать
НИКОЛАЙ СТРЕЛЬЦОВ
Россия всюду вмешивается, только никто ничего не может это доказать, странно как-то. Лишь-бы чего сболтнуть.
16:43
29.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена