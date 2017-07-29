ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США надеются, что сотрудничество с РФ по главным мировым вопросам продолжится и введённые против страны санкции больше не будут необходимы, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Почти единогласное голосование по санкционному законопроекту в конгрессе демонстрирует желание американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США. Мы надеемся, что сотрудничество с РФ по главным мировым вопросам продолжится и введённые санкции больше не будут необходимы", — говорится в заявлении Тиллерсона.

Он также отметил, что США "будут плотно работать" с их "друзьями и партнёрами", чтобы обеспечить, что их "сигнал России, Ирану и Северной Корее ясно понят".

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). В пятницу в Белом доме сообщили, что Трамп подпишет этот законопроект.

Помимо того, что законопроект предполагает дополнительные ограничительные меры против российского экономического сектора, он фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без соответствующего одобрения конгресса. Таким образом, это значительно ограничивает свободу действий президента США во внешней политике.