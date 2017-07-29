СМИ узнали, кто стал преемником отстраненного от власти премьера Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июл — РИА Новости. Правящая в Пакистане партия Пакистанская мусульманская лига (Н) утвердила в качестве следующего премьер-министра Шехбаза Шарифа, брата отстраненного в пятницу от должности главы правительства Наваза Шарифа, сообщает издание Dawn со ссылкой на источники.

При этом министр нефти и природных ресурсов Шахид Хакан Аббаси выбран в качестве временного премьер-министра на срок около полутора месяцев, поскольку Шехбаз Шариф, ныне главный министр провинции Пенджаб, должен стать членом парламента, чтобы иметь право возглавить центральное правительство. Партия ПМЛ (Н) контролирует большинство в парламенте, поэтому ожидается, что проблем с формированием правительства не возникнет. Главой Пенджаба, как ожидается, станет министр налогов и сборов Муджтаба Шуджаур Рехман.

Предварительное решение по схеме передачи власти было принято еще в пятницу на встрече руководства ПМЛ (Н), где лично лидер партии Наваз Шариф заявил, что предпочел бы видеть преемником своего младшего брата. В субботу прошли дополнительные консультации лидеров партии, в настоящее время проходит заседание парламентской группы ПМЛ (Н), которая должна окончательно закрепить решение, после чего оно будет официально озвучено.

Шехбаз Шариф родился 23 сентября 1951 года в Лахоре, провинция Пенджаб, в семье Миана Мухаммада Шарифа, крупного пакистанского промышленника, положившего начало группе компаний Sharif Group. Как и его старший брат, он получил образование в Университете правительственного колледжа и начал свою карьеру с участия в семейном бизнесе. В 1988 году он начал политическую карьеру, которая с тех пор разворачивалась в его родной провинции Пенджаб.

В 1997 году он впервые возглавил правительство Пенджаба, но его пребывание на должности главного министра прекратилось досрочно с военным переворотом против его брата, в ту пору также премьер-министра Намаза Шарифа, из-за которого оба оказались в изгнании в Саудовской Аравии. В 2007 году он, как и брат, вернулся в Пакистан и во второй раз стал главой правительства Пенджаба, кем и является по сей день.

В пятницу Верховный суд Пакистана постановил отстранить от власти премьер-министра Наваза Шарифа по итогам антикоррупционного расследования в отношении главы правительства и его семьи. Расследование началось после публикации в апреле 2016 года документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которые показали, что дети премьера владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями. На прошлой неделе специальная следственная комиссия представила десятитомный доклад по панамскому делу, на основании которого Верховный суд и принял решение об отстранении Шарифа и о начале уголовного дела в отношении премьера и его семьи, которое должно завершиться в течение полугода.