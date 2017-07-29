Заявления СМИ о вмешательстве России в выборы противоречивы, считает Трамп

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в новом сообщении в микроблоге Twitter обратил внимание на противоречивость сообщений американских СМИ о приписываемом РФ "вмешательстве" в выборы, вновь назвав эту кампанию "охотой на ведьм".

"Другими словами, Россия была против Трампа на выборах 2016 года — и почему нет, я хочу сильные вооруженные силы и низкие цены на нефть. Охота на ведьм!" — заявил Трамп в своем микроблоге в Twitter.

In other words, Russia was against Trump in the 2016 Election — and why not, I want strong military & low oil prices. Witch Hunt! https://t.co/mMSxj4Su5z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2017 г.

К своему сообщению Трамп прикрепил ссылку на статью телеканала Fox, в которой приводятся показания руководителя Hermitage Capital Management Уильяма Браудера в сенатском юридическом комитете. Браудер заявил, что компания Fusion GPS, которая, по информации СМИ, занималась составлением компромата на Трампа, действовала якобы "от имени российского правительства", чтобы противостоять санкциям США в отношении России. Также отмечается, что к этому была причастна российский адвокат Наталья Весельницкая, с которой в 2016 году встречался Дональд Трамп-младший.

"То, с чем я знаком — это роль Fusion GPS и Гленна Симпсона, работающих от имени правительства России, чтобы уничтожить акт Магнитского", — привел телеканал слова Браудера.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. Готовый анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed. Сам Трамп назвал сайт BuzzFeed "кучей мусора" и "очень нечестными людьми". В Кремле документ назвали "абсолютной уткой, абсолютной фабрикацией и абсолютной чушью".