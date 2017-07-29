Израильские военные обыскали медиакомплекс в Рамалле, где находится офис RT

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Израильские военные пришли с обысками в медиакомплекс компании Palmedia в палестинском городе Рамалла. Компания предоставляет провайдерские услуги ряду телекомпаний, в том числе RT.

По данным RT, никто из сотрудников офиса при этом не пострадал.

В здании Palmedia также располагаются офисы телеканалов Al-Quds, Al-Mayadeen, France24 и Al-Manar. Палестинский канал Al-Quds заявил, что обыск проходил именно в его помещениях.

Это уже не первый подобный инцидент — в июне 2014 года израильские военные также провели обыске в здании, где расположен офис RT в Рамалле.

Кроме того, в ноябре 2012 года, в ходе военной операции "Облачный столп", Израиль нанес авиаудар по медийному комплексу, где располагался офис RT в секторе Газа.