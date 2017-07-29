Социологи выяснили, как немцы относятся к новым санкциям против России

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Подавляющее большинство граждан ФРГ (83%) считают решение США ввести новые санкции против РФ ошибкой, свидетельствуют данные нового опроса исследовательского института Forsa, опубликованные журналом Spiegel.

Лишь шесть процентов жителей Германии поддерживают антироссийские санкции США, 11% опрошенных воздержались от ответа.

Кроме того, 77% немцев полагают, что новый пакет санкций в первую очередь направлен на укрепление экономики США, 10 % респондентов считают, что поводом для введения новых санкций послужило якобы вмешательство РФ в американские выборы, а 13 % затруднились ответить.

Опрос проводился с 7 по 11 июля, в нем участвовали более тысячи человек.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов.

Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла обо всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".