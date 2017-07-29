Напавший на посетителей супермаркета в Гамбурге - исламист, заявили власти

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Преступник, совершивший нападение с ножом в супермаркете в немецком Гамбурге, принадлежит к экстремистским кругам, заявил сенатор по внутренним делам города Энди Гроте.

"Он был известен как исламист, но не джихадист", — сказал Гроте, отметив, что мужчина страдает психическим расстройством.

Полиция предполагает, что преступник мог быть радикализован, однако доказательств, что он действовал по указанию радикальных группировок, нет.

"В настоящее время доказательств того, что он действовал не один, нет", — заявил генеральный прокурор Гамбурга Йорг Фрелих.

Кроме того, сообщается, что число пострадавших при нападении увеличилось до семи человек.

Неизвестный в пятницу напал с ножом на людей в супермаркете Edeka в Гамбурге, в результате чего погиб один человек. Нападавший был задержан. Полиция сообщила, что подозреваемый в нападении является 26-летним уроженцем ОАЭ. Он прибыл в ФРГ в качестве беженца, однако немецкие власти отклонили его прошение. Его должны были депортировать в течение нескольких дней.