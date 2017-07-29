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В мире

Россия надеется, что круг взаимных мер с США остановится, заявил Рябков

Сюжет:
Ответные меры России на новые санкции США (33)
15:1729.07.2017
13461
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЗаместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Архивное фотоЗаместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия надеется, что порочный круг взаимных мер и контрмер с американской администрацией остановится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост БРИКС
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Рябков: США будут ответственны за возможное ухудшение отношений с Россией
"Я надеюсь, что порочный круг возмездия будет остановлен, меры и контрмеры должны теперь остановиться, и это то, что я очень настойчиво подчеркнул послу (США) Джону Теффту во время нашей встречи в МИД", — сказал Рябков в интервью американскому телеканалу ABC.

По его оценке, после введения Россией ответных мер, две стороны находятся "на одном уровне". "Но если американская сторона предпримет новые меры, мы будем на них отвечать, зеркально", — отметил он.

Рябков также пояснил, что российские власти пошли на ответные меры только сейчас — через семь месяцев после мер по высылке российских дипломатов и изъятию российской дипсобственности, предпринятых в американскими властями, — потому что считали те шаги инициативой прежней администрации и ждали, что новая администрация их исправит.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лавров подтвердил Тиллерсону, что РФ готова к нормализации отношений с США
Поскольку этого не произошло, Москва пошла на контрмеры, отметил он. "Последней каплей" Рябков назвал также голосование в сенате США, который 27 июля принял закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР.

МИД РФ в пятницу в ответ на антироссийскую политику США и разрабатываемые новые антироссийские санкции призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и технического состава диппредставительств в России в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Это означает, что общее число персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сократится до 455 человек.

Помимо сокращения сотрудников дипмиссий США, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Посол США в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это якобы "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Дачный ответ
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Дачный ответ
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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igor.guess
'Лично преданные' не выдержат противостояния и будут вынуждены передать власть профессионалам, которые перейдут к сотрудничеству! И чем скорее Путин осознает это, тем меньше пострадает Россия, и тем вероятнее он останется президентом...
15:45
29.07.2017
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