Россия и Египет обсудили создание зоны без оружия массового уничтожения

КАИР, 29 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Дипломаты России и Египта обсудили на переговорах в Каире вопросы разоружения, в частности создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, сообщил египетский МИД в коммюнике.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов, египетскую — заместитель министра иностранных дел по вопросам многостороннего международного сотрудничества Хишам Бадр.

"Центральной темой переговоров стало создание зоны, свободной от ОМУ, на Ближнем Востоке, пути активизации усилий в этом направлении, в частности через комитеты по подготовке конференции по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия, проведение которой ожидается в 2020 году", — говорится в документе.