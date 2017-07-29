Полиция сообщила, что наезд на толпу в столице Финляндии не был терактом

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Полиция Финляндии сообщила, что наезд на толпу людей в центре Хельсинки в пятницу вечером не был терактом, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

В результате инцидента погиб один человек, еще четверо пострадали. По данным телеканала, погибшей в результате наезда является гражданка Финляндии. Среди пострадавших — двое мужчин и двое женщин. Из них у двоих гражданство России, у одного – Эстонии и ещё у одного – Финляндии.

Как сообщила телекомпания, подозреваемым является 51-летний мужчина. Он рассказал полиции, что ехал на большой скорости в центре города и сигналил. При этом он признался, что ему было все равно, окажется ли кто-то под колесами его машины или нет.

СМИ сообщали, что водитель, вероятно, находился в нетрезвом состоянии. Полиция подтвердила информацию, что водитель употребил алкоголь перед тем, как сесть за руль.