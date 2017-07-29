"Миротворец" получит программу для "чтения" лиц на основе американского ПО

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На украинском сайте "Миротворец" появится функция распознавания лиц по фотографии, сообщил на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, проект под названием "Separator" заработает на сайте в начале сентября и будет основан на американском программном обеспечении.

Как заявил Геращенко, каждый желающий "сможет проверить человека по фотографии из сети, по фото с камеры смартфона, мгновенно сверив его с базой фотографий" "Миротворца".

После такой проверки можно будет самому для себя решать: "звонить в СБУ или полицию, отказаться от делового сотрудничества с этим человеком или попытаться убедить его в том, что он стал жертвой антиукраинской пропаганды", — пишет чиновник.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует сведения о журналистах, ополченцах из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других гражданах, названных "изменниками родины". В частности, на сайте были опубликованы контактные данные журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР. В адрес некоторых из них начали поступать угрозы. В МИД России увидели в публикации данных "прямой призыв к расправе над журналистами".

Также в базу данных сайта регулярно вносят российских деятелей искусства за участие в гастролях в Крыму. Так, на сайте опубликованы данные Татьяны Овсиенко, Дианы Гурцкой, Юрия Лозы, Валерия Леонтьева, Кая Метова, Сергея Шнурова, Стаса Пьехи, Ирины Аллегровы, Михаила Шуфутинского и других артистов. Кроме того, в базу попали путешественник Федор Конюхов и певица Юлия Самойлова, которая не смогла принять участие в конкурсе "Евровидение-2017" из-за запрета ей въезда на Украину.