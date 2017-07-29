В Египте вынесли предварительный смертный приговор восьми людям

КАИР, 29 июл — РИА Новости, Надми Зуауи. Уголовный суд Египта вынес в субботу предварительный смертный приговор в отношении восьми участников нападения на полицейский участок в городе Хелуан близ Каира в августе 2013 года, сообщает агентство МЕНА.

Окончательный приговор будет вынесен 10 октября после того, как суд получит заключение верховного муфтия Египта в соответствии с местным законом.

По данным следствия, осужденные участвовали в событиях 14 августа 2013 года в разгар противостояния исламистов и силовиков в Египте после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси.

Десятки исламистов тогда окружили полицейский участок Хелуана, забросали его камнями, бутылками с зажигательной смесью, газовыми баллонами, а затем был открыт огонь из огнестрельного оружия. В результате столкновений погибли три офицера полиции данного участка, а также трое гражданских лиц, 19 получили ранения.

При этом полицейский участок и три автомобиля МВД были полностью сожжены.

Прокуратура обвинила напавших на полицейский участок в терроризме, участии в несанкционированных акциях, умышленных убийствах, порче государственного и частного имущества, незаконном хранении и применении холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов.