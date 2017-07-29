Глава миграционной службы Украины отказался показать письмо по Саакашвили

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. Украинская партия "Движение новых сил" заявила, что глава миграционный службы Украины отказался показать письмо от генеральной прокуратуры, на основании которого лишили гражданства лидера партии — бывшего президента Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

"Председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, который почти пять часов скрывался в кабинете, отказался официально предоставить народному депутату, члену совета партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" Юрию Деревянко копию письма от Генпрокуратуры, на основании которого Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства", — говорится в сообщении партии.

Как отмечается, Соколюк сообщил активистам партии, что миграционная служба уже передала информацию о лишении гражданства Саакашвили в пограничную службу.

Миграционная служба в среду сообщила, что президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Ряд украинских СМИ написали, что он намерен в пятницу вернуться в страну. Его адвокат Павел Богомазов заявлял, что ему неизвестно, когда Саакашвили вернется на Украину.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.