МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Редакция юмористической программы The Late Show со Стивеном Кольбером создала пародийный трейлер к мультфильму "Эмоджи фильм", где президент США Дональд Трамп представлен в образе российского флага.
Видео было опубликовано на официальной странице программы в YouTube.
В трейлере Трамп, "превратившийся" в триколор, разговаривает с печеньем и неоднократно повторяет слово "Россия".
"Разве не было бы хорошо, если бы мы поладили с Россией?" – говорит персонаж.
За день ролик уже посмотрели более 230 тысяч пользователей.