Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши из-за вызвавшей споры судебной реформы, говорится в заявлении комиссии.

Еврокомиссия направила Варшаве письмо с официальным уведомлением после того, как 28 июля в Польше был официально опубликован закон работе судов.

Польская судебная реформа, в частности, предполагает усиление полномочий министра юстиции в части назначения и отстранения председателей судов, а также изменение порядка формирования Национального судебного совета, члены которого будут теперь избираться путем голосования депутатов сейма, где большинство принадлежит правящей партии "Право и справедливость". В Еврокомиссии считают, что эти поправки нарушают законодательство ЕС.

Санкционная процедура проходит в несколько этапов. Если на официальное письмо о претензиях не последует удовлетворительного ответа, Еврокомиссия вынесет мотивированное заключение. Затем, если страна-нарушитель не приведет свою политику в соответствие с этим заключением в пределах установленного срока, ЕК может обратиться в Суд ЕС.