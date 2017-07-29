Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши из-за вызвавшей споры судебной реформы, говорится в заявлении комиссии.
Еврокомиссия направила Варшаве письмо с официальным уведомлением после того, как 28 июля в Польше был официально опубликован закон работе судов.
Польская судебная реформа, в частности, предполагает усиление полномочий министра юстиции в части назначения и отстранения председателей судов, а также изменение порядка формирования Национального судебного совета, члены которого будут теперь избираться путем голосования депутатов сейма, где большинство принадлежит правящей партии "Право и справедливость". В Еврокомиссии считают, что эти поправки нарушают законодательство ЕС.