Россиян не будут переселять из отеля в Турции, где произошел пожар

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Российским туристам в турецком отеле, где в субботу произошел пожар, переселение в другие гостиницы не потребуется, так как инцидент не затронул номера, сообщила РИА Новости советник руководителя Федерального агентства по туризму Светлана Сергеева.
"Пожар не затронул номерной фонд отеля, так как произошел в служебных помещениях. По нашим данным, сейчас обстановка налаживается, и переселение российских туристов, клиентов туроператора "Пегас Туристик", в другой отель не потребуется", — сообщила Светлана Сергеева.
Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации, жалоб и обращений в Ростуризм на настоящее время не поступало, говорилось в сообщении ведомства.
В ведомстве также отметили, что проживающие в пострадавшем от пожара отеле российские туристы находятся под опекой своих туроператоров, обязательства перед ними будут выполнены.
Пожар в турецком отеле – подробности https://t.co/BfEuRb6iyY#Пожар #Турция #Отель #Eldar #Кемер pic.twitter.com/EBYZd1MnSv— АТОР (@atorus) 29 июля 2017 г.