Ростуризм не получал жалоб от россиян после пожара в отеле в Турции

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ростуризм не получал жалоб и обращений российских туристов в связи с пожаром в одном из отелей Кемера в Турции, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации… жалоб и обращений в Ростуризм на настоящее время не поступало", — отмечается в сообщении.
В ведомстве также отметили, что проживавшие в пострадавшем от пожара отеле российские туристы находятся под опекой своих туроператоров, обязательства перед ними будут выполнены.
Пожар в турецком отеле – подробности https://t.co/BfEuRb6iyY#Пожар #Турция #Отель #Eldar #Кемер pic.twitter.com/EBYZd1MnSv— АТОР (@atorus) 29 июля 2017 г.