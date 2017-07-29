Ростуризм не получал жалоб от россиян после пожара в отеле в Турции

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ростуризм не получал жалоб и обращений российских туристов в связи с пожаром в одном из отелей Кемера в Турции, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в субботу 8.00 мск пожар вспыхнул на кухне одного из пятизвездочных отелей в Кемере, после чего в здании произошло сильное задымление. Около 400 человек были эвакуированы, среди 14 пострадавших — десять граждан Турции и четыре российских туриста, которые отравились продуктами горения. Сообщается, что опасности для их жизни нет.

"Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации… жалоб и обращений в Ростуризм на настоящее время не поступало", — отмечается в сообщении.

В ведомстве также отметили, что проживавшие в пострадавшем от пожара отеле российские туристы находятся под опекой своих туроператоров, обязательства перед ними будут выполнены.

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