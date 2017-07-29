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В мире

Не оставили выбора: Трамп готов подписать закон о новых санкциях против РФ

Сюжет:
Ответные меры России на новые санкции США (32)
12:1729.07.2017
(обновлено: 12:19 29.07.2017)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого домаПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР сообщил Белый дом.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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Трамп ознакомился с окончательной версией документа и одобрил его на основании того, что в нем были учтены замечания президента, сообщили в администрации.

Выбора нет

Законопроект, принятый благодаря поддержке 98 сенаторов, расширяет ряд секторальных санкций против российской экономики. В частности, до 14 дней сокращается максимальный срок финансирования подсанкционных банков, до 60 — компаний нефтегазового сектора. Сейчас это 30 и 90 дней соответственно.

Майкл Макфол. Архивное фото
© AP Photo / Misha Japaridze
Макфол осудил ответные меры России на санкции США
Кроме того, сенаторы предписывают запретить поставки оборудования и технологий в рамках глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых с трудноизвлекаемыми запасами. Если ранее речь шла обо всех подобных проектах на территории России при участии находящихся под санкциями физических и юридических лиц, то теперь меры будут касаться только новых проектов. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% капитала и более.

По словам эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ), политолога Константина Блохина, у Трампа не было другого выбора, кроме как подписать документ.

Полицейский на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
© REUTERS / Aaron P. Bernstein
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"Безусловно, это уже существенный удар по российско-американским отношениям, а то, что Трамп подпишет, он может затянуть этот процесс, но все равно он подпишет. Просто у него не будет выбора… Либо он подписывает и соглашается, и все продолжается, либо он ставит вето, его называют ставленником Кремля, кремлевским агентом, и конгресс также преодолевает это вето большинством голосов", — сказал Блохин РИА Новости.

По его словам, конгресс легко бы набрал две трети голосов, чтобы преодолеть президентское вето, если бы Трамп на это решился. Эксперт отметил, что практически единогласное подписание документа показывает, что в США существует двухпартийный консенсус по поводу "российской угрозы". Идти на конфронтацию с конгрессом в такой ситуации чревато импичментом, подчеркнул собеседник агентства.

Сдержанный сигнал

Москва не стала дожидаться официального введения новых санкций и ответила на планируемые ограничения. Россия предписала Вашингтону до 1 сентября сократить число дипломатов до 455 человек (до паритета — столько же российских дипломатов находятся в США) и закрыла доступ к американской посольской даче в Серебряном бору и складу на Дорожной улице в Москве. Ограничения в отношении дипсобственности вступают в силу с 1 августа.

Как Россия должна ответить, если США все-таки введут новые санкции?
Результаты

  • 32.6%

    Зеркальными мерами против американского бизнеса

  • 2.2%

    Ограничиться индивидуальными санкциями

  • 60.9%

    Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

  • 4.3%

    Никак, зачем еще больше обострять отношения
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В МИД подчеркнули, что Россия оставляет за собой право и на другие меры, которые могут затронуть американские интересы. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Москва "не исключает никаких шагов, чтобы привести США в чувства".

Комментируя принятые Россией меры, Ольга Оликер, директор программы "Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований (CSIS), заметила, что эти ограничения отвечают не на новые санкции, а на последние санкции бывшего президента США Барака Обамы.

В конце декабря прошлого года администрация Обамы закрыла России доступ к загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтона, США также объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов.

По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, переговоры о возвращении России дипломатической собственности длились семь месяцев, но не увенчались успехом из-за неприемлемых условий, выдвигаемых американской стороной.

"Они (санкции) представляют собой очень выверенную расплату некоторым обострением (гораздо больше людей предполагается выслать). Кроме того, представляется, что они предназначены для того, чтобы подчеркнуть российскую позицию, что действия США в декабре были случайными и маловажными — Москва даже не старается обвинить кого-либо в шпионаже, тем самым предполагая, что обвинения США не были достойными", — считает Оликер.

Эксперт предположила, что Россия таким ответом "пытается послать сигнал о некоторой сдержанности", однако Оликер не уверена, что "это будет прочитано таким образом в Вашингтоне".

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