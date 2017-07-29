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В мире

К выборам через баррикады: в Венесуэле близится день голосования

12:1429.07.2017
(обновлено: 12:18 29.07.2017)
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Антиправительственные демонстранты в Каракасе. Архивное фотоАнтиправительственные демонстранты в Каракасе. Архивное фото

МЕХИКО, 29 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Венесуэла подходит ко дню голосования на выборах в национальное учредительное собрание традиционно за последние годы разделенной – как и в 2013 году, примерно половина страны выступает против, другая — за.

Венесуэльские военные в Каракасе. Архивное фото
© AP Photo / Fernando Llano
В Венесуэле запретили уличные протесты

Раньше у Венесуэлы был Уго Чавес. Его ненавидели, его любили, его обожали и с ним спорили. Но даже оппозиция признавала в итоге его харизму и легитимность. Сейчас у Венесуэлы – Николас Мадуро, верный ученик Чавеса, которого оппозиция называет зачастую "так называемым" президентом, не до конца признавая его победу на выборах 2013 года. Именно он собрался провести в воскресенье выборы в национальное учредительное собрание, чтобы, видимо, разом прекратить разговоры о форме правления в стране и своих полномочиях.

В принципе, в созыве собрания нет ничего крамольного, в том числе и для оппозиции. Данная форма предусмотрена в конституции. Однако, не все так просто: основной закон предполагает, что для созыва учредительного собрания должен быть объявлен референдум, даже если инициатором выступает президент. Мадуро же сделал это своей волей, без вынесения вопроса на референдум, и теперь власти и оппозиция соревнуются во взаимных обвинениях, кто и в чем больше нарушил конституцию.

© AP Photo / Ariana CubillosДевушка прыгает в толпу на проправительственном митинге кандидатов в преддверии выборов в Национальное учредительное собрание в Венесуэле
© AP Photo / Ariana Cubillos
Девушка прыгает в толпу на проправительственном митинге кандидатов в преддверии выборов в Национальное учредительное собрание в Венесуэле

Собственно, о конституции и идет речь. "Он просто устал бороться с оппозиционным парламентом, проще поменять конституцию и остаться одному у власти, потому что обычная форма правления, где законодательная власть контролирует исполнительную, а зачастую даже заставляет ее отступать назад, как в Европе, ему не понятна", — заявил РИА Новости один из лидеров оппозиционного движения Венесуэлы, попросивший не указывать его имени.

Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
США готовы ответить Венесуэле санкциями на объявленные выборы, заявил Пенс

Учредительное собрание, в которое должны быть избраны 545 человек, действительно имеет право выработать изменения в основной закон страны. Однако какие именно это могут быть изменения, пока не известно.

Протесты в стране идут уже более трех месяцев. Изначально они начались после попытки лишить оппозиционную Национальную ассамблею права участвовать в общественной жизни, однако затем перенеслись на намерение Мадуро провести выборы в учредительное собрание. В принципе парламент и так исключен в нынешней форме правления из принятия решений: верховный суд находится на стороне исполнительной власти, обвиняя депутатов в неуважении к другим ветвям власти и аннулируя все их резолюции.

© REUTERS / Marco BelloСторонники оппозиции во время митинга против выборов в Национальное учредительное собрание в Каракасе
© REUTERS / Marco Bello
Сторонники оппозиции во время митинга против выборов в Национальное учредительное собрание в Каракасе

Между тем, протесты оппозиции, считающей происходящее нарушением основного закона страны, фактически привели к разделению страны. Неофициальный референдум, в котором приняли участие примерно 7,5 миллиона человек, стал неофициальным же ответом властям на вопрос, нужно ли назначать выборы в учредительное собрание без предварительного опроса населения. Почти 98% ответили "нет". При этом в Венесуэле зарегистрировано порядка 19 миллионов избирателей, то есть в опросе приняли участие менее половины, что дало властям право заявить, что большинство не поддержало постановку темы оппозицией.

Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air France. Архивное фото
© Flickr / Olivier Cabaret
Авиакомпания Air France приостановила полеты в Венесуэлу

Однако ситуация на улицах городов Венесуэлы, и ранее не славившихся безопасностью, дала свой ответ на вопрос, есть ли в Венесуэле сейчас гражданское согласие. По последним данным, в ходе идущих с апреля протестов оппозиции погибли уже более 110 человек. Среди них не только участники акций протеста, но и сотрудники правоохранительных органов, и просто проходившие мимо люди. Прокуратура Венесуэлы, попавшая сейчас в опалу к исполнительной власти, пытается расследовать каждое из этих дел, однако пока ответов по большинству преступлений просто нет. Оппозиция обвиняет в убийствах так называемых "колективос", сторонников президента Мадуро, власти говорят о том, что именно оппозиционеры стреляют в людей из самодельного оружия, чтобы спровоцировать еще большие беспорядки.

© AP Photo / Fernando LlanoДемонстрант во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
© AP Photo / Fernando Llano
Демонстрант во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

Воскресенье станет "днем икс" для Венесуэлы. Власти запретили все протестные акции под угрозой тюремного заключения, чтобы не мешать проведению выборов в учредительное собрание. Введены беспрецедентные меры, в частности, будут задействованы почти 380 тысяч сотрудников различных служб безопасности для обеспечения голосования на избирательных участках.

Однако, судя по всему, данные меры меньше всего волнуют оппозицию, которая не обратила внимания на угрозы министра внутренних дел Нестора Ревероля относительно больших уголовных сроков за протесты в эти дни.

В пятницу, на следующий день после объявления властями запрета на протестную деятельность, улицы Каракаса и ряда других городов были блокированы баррикадами. Оппозиция вышла на акции протеста, которые, по обещанию главы МВД, закончатся для зачинщиков тюремным сроком от пяти до 10 лет.

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