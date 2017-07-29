Китай настаивает на прекращении размещения THAAD в Южной Корее

Разгрузка оборудования для развертывания системы ПВО THAAD на авиабазе в Пхентаке, Южная Корея. 6 марта 2017

Разгрузка оборудования для развертывания системы ПВО THAAD на авиабазе в Пхентаке, Южная Корея. 6 марта 2017

ПЕКИН, 29 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай выступает категорически против появления дополнительных американских ПРО THAAD в Южной Корее и настаивает на прекращении размещение соответствующих комплексов, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китайская сторона выступает категорически против размещения американских ПРО THAAD в Южной Корее…Пекин решительно настаивает, чтобы и Южная Корея, и США объективно оценивали интересы китайской стороны, прекратили процесс размещения и свернули соответствующие установки", — говорится в заявлении Гэн Шуана, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что Пекин "крайне обеспокоен действиями южнокорейской стороны".

"Размещение THAAD не сможет устранить озабоченность Южной Кореи в вопросах безопасности, и не разрешит вопрос Корейского полуострова, оно сделает ситуацию еще более сложной", — отметил Гэн Шуан.

Ранее объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил объявил, что США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР. Также сообщалось, что министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му заявил, что Сеул намерен обсудить с США размещение дополнительных комплексов ПРО THAAD, но будет разрабатывать "собственную уникальную систему противодействия" угрозам КНДР на фоне последнего пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за сотрудничество с мировым сообществом, в том числе Китаем и Россией, для того, чтобы повлиять на КНДР, которая в нарушение резолюций СБ ООН проводит все новые и новые испытания баллистических ракет над Японским морем.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

В КНДР заявили, что это второй успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.