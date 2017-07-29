Китай настаивает на прекращении размещения THAAD в Южной Корее

ПЕКИН, 29 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай выступает категорически против появления дополнительных американских ПРО THAAD в Южной Корее и настаивает на прекращении размещение соответствующих комплексов, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Он также добавил, что Пекин "крайне обеспокоен действиями южнокорейской стороны".
"Размещение THAAD не сможет устранить озабоченность Южной Кореи в вопросах безопасности, и не разрешит вопрос Корейского полуострова, оно сделает ситуацию еще более сложной", — отметил Гэн Шуан.
Ранее объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил объявил, что США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР. Также сообщалось, что министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му заявил, что Сеул намерен обсудить с США размещение дополнительных комплексов ПРО THAAD, но будет разрабатывать "собственную уникальную систему противодействия" угрозам КНДР на фоне последнего пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14".
В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.
В КНДР заявили, что это второй успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.