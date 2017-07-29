Консульство проверит данные о пострадавших при пожаре в отеле россиянах

АНКАРА, 29 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Генконсульство РФ в Анталье проверяет информацию о четырех россиянах, якобы пострадавших при пожаре в одном из отелей Кемера, сообщил РИА Новости представитель российской дипмиссии.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в субботу 8.00 мск пожар вспыхнул на кухне одного из пятизвездочных отелей в Кемере, после чего в здании произошло сильное задымление. Около 400 человек были эвакуированы, среди 14 пострадавших — десять граждан Турции и четыре российских туриста, которые отравились продуктами горения. Сообщается, что опасности для их жизни нет.

"Мы получили информацию о пожаре и проверяем, пострадали ли при нем россияне", — сказал собеседник агентства в российском генконсульстве в Анталье.