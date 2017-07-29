В Баку клиента магазина заперли в холодильной камере

БАКУ, 29 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Клиента супермаркета в Баку продержали до потери сознания в холодильной камере, он уже обратился с заявлением в полицию, сообщает в субботу портал Vesti.Az.

"В Баку в супермаркете Freshmart произошел случай из ряда вон выходящий. Администратор супермаркета заявила 37-летнему жителю Баку Фирузу Гахраманову и его приятелю Новрузу Садиеву, что они украли дорогую бритву, и потребовала заплатить 750 манатов (441 долларов США), пригрозив, что в противном случае ими займется охрана", — пишет портал.

Сообщается, что Садиев согласился, заявив, что пойдет домой за деньгами, но через несколько часов позвонил и сообщил, что не смог собрать требуемую сумму.

"Тогда администратор и охранники силой поместили Ф. Гахраманова в холодильную камеру и продержали там до потери сознания. Затем его продержали в помещении супермаркета до глубокой ночи, после отпустили. Ф. Гахраманов заявил также, что уже обратился с заявлением в полицию", — пишет Vesti.Az.