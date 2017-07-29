США поставили Филиппинам оружие для контртеррористических операций

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США поставили оружие Филиппинам в качестве помощи в борьбе с терроризмом, сообщило посольство США в Маниле.

"Поставки боеприпасов и оружия повысят контртеррористические возможности вооруженных сил Филиппин и будут напрямую поддерживать военных, участвующих в операциях по борьбе с терроризмом на юге Филиппин, в том числе в Марави", — говорится в заявлении посольства.

Согласно заявлению, США передали филиппинской армии 992 ракеты, 1040 ракетных двигателей и дополнительно планируют поставить 250 ракетных гранатометов и тысячу гранатометов.

Обеспечение вооружением производится в рамках американо-филиппинского Соглашения о взаимной материальной и технической поддержке (MLSA), отметили в посольстве.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

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