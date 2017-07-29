Украинские силовики более 50 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (236)

Крыша здания, поврежденная в результате обстрела, в Донецке. 18 июля 2017

Крыша здания, поврежденная в результате обстрела, в Донецке. 18 июля 2017

ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в оперативном командовании ДНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 54 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 23 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, в результате прямого попадания снаряда поврежден многоквартирный дом в Донецке.

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