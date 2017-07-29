Украинские силовики более 50 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в оперативном командовании ДНР.
"За прошедшие сутки ВС Украины 54 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 23 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.
По его словам, в результате прямого попадания снаряда поврежден многоквартирный дом в Донецке.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>