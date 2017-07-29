Экс-глава аппарата Белого дома не верит в историю со сговором Трампа с РФ

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Бывший глава аппарата Белого дома Ринс Прибас назвал ситуацию вокруг "сговора" президента США Дональда Трампа с Россией во время его предвыборной кампании шуткой, сообщает издание Hill.

"История о сговоре — шутка. Я честно не верю, что есть много людей, которые действительно полагают, что люди, участвующие в кампании, говорили по телефону, проводили встречи и передавали секретные сообщения, пытаясь выяснить, как нанести вред вмешательством в выборы", — заявил Прибас в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что это смехотворно, но заголовки СМИ за последние шесть месяцев создают впечатление, что "это единственная вещь, происходящая в мире".

В пятницу президент Трамп сообщил о назначении Джона Келли, до настоящего времени возглавляющего министерство внутренней безопасности США, главой аппарата Белого дома. Прибас подал прошение об отставке накануне вечером.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.