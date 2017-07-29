Украинские силовики за сутки нарушили перемирие десять раз, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Украинские силовики десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 126 снарядов. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в районе населенных пунктов Желобок, Калиново, Смелое, Фрунзе, Сокольники и по позициям Народной милиции ЛНР у КПП "Станица Луганская".
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, силовики также открыли огонь из артиллерийских орудий по городу Первоймайск. "Сегодня в 04.55 с направления Попасное (под контролем ВСУ — ред.), ВСУ был произведен обстрел города Первомайск артиллерией 152 мм", — сказал Марочко. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>