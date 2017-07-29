Украинские силовики за сутки нарушили перемирие десять раз, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Украинские силовики десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.

"За минувшие сутки украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ) и стрелковое оружие", — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 126 снарядов. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в районе населенных пунктов Желобок, Калиново, Смелое, Фрунзе, Сокольники и по позициям Народной милиции ЛНР у КПП "Станица Луганская".

Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, силовики также открыли огонь из артиллерийских орудий по городу Первоймайск. "Сегодня в 04.55 с направления Попасное (под контролем ВСУ — ред.), ВСУ был произведен обстрел города Первомайск артиллерией 152 мм", — сказал Марочко. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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