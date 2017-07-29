В Японии запуск первой частной ракеты перенесли на 30 июля из-за погоды

ТОКИО, 29 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Первый в истории запуск ракеты, полностью изготовленной японской частной компанией Interstellar Technologies, отложен на 30 июля в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Согласно сообщению на сайте компании-создателя ракеты MOMO, запуск изначально был запланирован на 29 июля между 15.45 и 17 часами по местному времени (09.45 и 11.00 мск соответственно) с полигона рядом с населенным пунктом Таики на острове Хоккайдо.

"В связи с плохими погодными условиями и недостаточной видимостью запуск перенесен на 30 июля в промежутке между 05.00 и 08.00 часами утра по местному времени (23.00 субботы и 02.00 воскресенья мск соответственно)", — отмечается в сообщении Interstellar Technologies.

Ракета MOMO имеет высоту 9,9 метра и весит около тонны. Предполагается, что она может доставлять до 20 килограмм груза на высоту до 120 километров.

После старта ракета должна будет подняться на высоту около 100 километров, после чего в течение примерно 4 минут будет продолжаться ее полет в термосфере. После того, как у ракеты закончится топливо, ее головная часть должна приземлиться в Тихий океан с помощью парашюта.

Стоимость проекта, как пишут японские СМИ, оценивается в 50 миллионов иен (около 450 тысяч долларов). Компания-разработчик надеется, что запуск ракеты MOMO позволит ей приблизиться еще на один шаг к созданию коммерческих ракет, предназначенных для вывода в космос малых спутников.